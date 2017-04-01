Летом в Благовещенске участились кражи автомобилей

Фото: www.club-urist.ru

С начала 2017 года по данным ГИБДД в Амурской области похитили 39 машин. На сегодняшний день почти 80 % угнанного транспорта нашли и вернули владельцам. Еще семь машин до сих пор находятся в розыске. Полицейские отмечают, автоворы активизируются с наступлением тепла. И зачастую автовладельцы сами помогают преступникам: оставляют машину на улице с полуоткрытыми окнами.

Не все водители имеют возможность ставить свою машину в гараж или на охраняемую стоянку. Чаще всего машины стоят во дворах и без присмотра. А, если водитель в спешке забыл закрыть окно – преступники точно поблагодарят его за такую беспечность. Один из способов обезопасить свой автомобиль – установить сигнализацию. Как наверняка защитить машину от угона, могут точно ответить или бывшие угонщики или эксперты.

С каждым днем рынок механических средств защиты совершенствуется. И автовладельцы, как правило, о них знают, но не всегда пользуются. Одним из надежных противоугонных инструментов является так называемый датчик объема. Он реагирует на проникновение воров в машину и оповещает водителя звуковым сигналом.

«Датчики объема – у него есть два уровня срабатывания. Перед машиной – срабатывает краткий сигнал. А, если вор просовывает руку в машину – он уже срабатывает как положено», – рассказал менеджер магазина автосигнализаций Максим Медведев.

И все же, современные технологии – это не панацея от угонов и краж, это всего лишь часть комплексной защиты, отмечает Госавтоинспекция. Водители зачастую сами виноваты в том, что пострадали от рук преступников.

«На территории города и района в последнее время участились случаи автомобильных краж. Так как в последнее время была жаркая погода, автолюбители в спешке забывают закрывать свои ветровые стекла. Оставляют свое имущество на передних сидениях, на панели, тем самым провоцируют кражи имущества», – пояснил инспектор по розыску ОБ ДПС Благовещенска Денис Зябрев.

Железных коней угоняют в основном с безлюдных и не освещенных территорий. Гаражные массивы, неохраняемые стоянки, темные участки – этих мест должен бояться каждый автовладелец. Второе правило: не оставлять сумки и документы в салоне, а забирать их с собой. Сначала закрыть все окна и проверить, сработало ли запирающее устройство дверей. И только после этого оставить свое авто на парковке.

Просмотров всего: 451

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин