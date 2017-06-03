В летних лагерях побывало более двух тысяч юных амурчан

Фото: empress-web.ru

В июне 2017 года в загородных лагерях Амурской области успели отдохнуть более двух тысяч юных амурчан. Первые смены прошли в 84 местах отдыха: пришкольных и палаточных лагерях, а также санаториях.

Около 300 детей стали участниками профильных смен – «Юный спасатель-пожарный–2017», «Чемпионы Амура» и других. На вторую смену отправились три с половиной тысячи школьников. Всего этим летом планируют занять не только отдыхом, но и трудом более семидесяти тысяч детей. Социальные путевки получили более полутора тысяч человек. 600 человек наградили поездкой во всероссийские оздоровительные центры «Океан», «Орленок» и международный центр «Артек».

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#дети #отдых

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Василий Кленин