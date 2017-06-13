Наркозависимые амурчане устроили областной футбольный турнир

Зависимые от наркомании и алкоголизма покинули стены реабилитационных центров - ради спортивной схватки. На стадионе «Амур» встретились четыре футбольных команды из Благовещенска и поселка Прогресс. Такие встречи помогут в лечении, уверены специалисты центров и наркополицейские.

Многие из них уже не боятся, что вернутся к прежней жизни алкоголика, наркомана или игромана. Реабилитацию проходят около года. По воскресеньям в центре «Новая жизнь» поют, пишут стихи и рисуют. А будние дни проходят за лекциями. Также резиденты трудятся и занимаются спортом.

«Я работал в пожарной охране, зарекомендовал себя с хорошей стороны. Меня всячески прикрывали, потому что я делал свою работу. Пытались выгородить. Но все тайное становится явным», – признался в своем прошлом Артем Сергач.

«Ни семьи, ни друзей – ничего не осталось! Отношения потеряны. Я считаю, что бог дал мне возможность все в жизни исправить», – считает его товарищ по несчастью Михаил Химчук.

Зависимых лечат психологически по американской программе «12 шагов». В центре села Игнатьево Благовещенского района лечится 21 человек. Из них две девушки. В учреждении строгие правила – нельзя вступать в близкие отношения, выходить за ворота центра, злословить, смотреть телевизор, в котором можно увидеть много соблазнов и негатива.

«Я употреблял довольно немало. И чисто случайно попал в центр. Я приехал сюда работать, сначала работал консультантом в центре, со временем решил сам открыть. Ну, это труд над собой идет – в основном, упор на то, чтобы разобраться в себе. В связи с употреблением много проблем накопилось: и стыда, и вины, и боли», – рассказал основатель реабилитационного центра «Новая жизнь» Сергей Кауров.

За три года работы этого центра реабилитацию прошли около 60 человек, из них к нормальной жизни вернулись 30-40 %. И это неплохой показатель, говорит Сергей.

Иван Куриленко из Свободного в прошлом строил нефтепровод, у него была семья. Но он знает, что такое «самое дно».

«Ну, в один момент я понял, что просто умираю. Могу точно сказать, что бабушки и экстрасенсы не помогают. Нужно желание. И программа помогает, потому что только такие люди, как мы сами, могут нас понять», – пояснил Иван.

Спорт тоже помогает в реабилитации. На стадионе «Амур» впервые провели областной турнир по мини-футболу среди людей с зависимостью и попавших в сложную жизненную ситуацию. Игру приурочили к международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Организовал соревнования центр «Новая жизнь», а наркополицейские его поддержали.

«В таких мероприятиях у представителей ребучреждений развивается коллективизм, взаимовыручка, учит стремиться к победе, цели сообща, вместе», – считает оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Игорь Иконников.

«Так человек еще больше понимает, насколько жизнь может быть другой, в красках. Новые знакомства, мы становимся сильнее, в единстве сила!», – уверен руководитель реабилитационного учреждения «Центр Обновления» в Прогрессе Максим Носов.

Играли четыре команды из Благовещенска и Прогресса. Кубок выиграла представители центра «Альтернатива» из областной столицы. Подобные турниры решили проводить ежегодно.

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#здоровье #соцзащита

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Василий Кленин