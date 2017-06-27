Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 5

Диего Марадона мечтает получить гражданство РФ и тренировать российскую сборную

Диего Марадона мечтает получить гражданство РФ и тренировать российскую сборную
Фото: EPA

Легенда мирового спорта, аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своём желании получить российское гражданство. Об этом сообщает «Советский спорт». О намерении аргентинского гостя стало известно корреспондентам издания, сопровождавшим Марадону во время его визита в Россию.

Марадона посетил Москву и Санкт-Петербург в рамках движения «Россия любит футбол» и побывал на финальном матче Кубка конфедераций, где сборная Германии одержала победу над командой Чили со счётом 1:0.

Накануне финала Марадона также посетил «Хоккейный город» СКА, где сфотографировался с молодыми воспитанниками хоккейного клуба, вышел на лёд в свитере сборной России, а также получил от действующего обладателя Кубка Гагарина игровой свитер команды со знаменитой «десяткой» на спине.

Ранее Диего Марадона заявил о готовности стать во главе российской футбольной сборной. «Я веду переговоры с командой “Аль-Фуджайра”, но, посмотрев на российскую сборную, могу сказать, что любому захотелось бы стать её тренером», – сказал он.

Кроме того, Марадона намерен приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить предстоящее мировое первенство по футболу 2018 года.

«Путин – феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин – это человек, который может принести мир многим на этой планете», – заявил аргентинец.

Диего Марадона завершил спортивную карьеру в 1994 году. Чемпион мира 1986 года, Марадона с 1977 года выступал за сборную Аргентины, проведя 91 матч и отправив 34 мяча в ворота соперников.

С 1994 года Марадона тренирует футбольные команды. В мае этого года он стал главным наставником футбольного клуба «Аль-Фуджайра» из Объединённых Арабских Эмиратов.

Просмотров всего: 107

#политика #спорт #футбол

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    40 минут назад

    Даже этот гений футбола не станет Папой Карло и не оживит наши полена

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    Ничего не получится!

    Тут место проклятое...

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Видимо, только нарк и сможет оживить эти дрова

  • Саймон

    Саймон
    26 минут назад

    У Марадонны кончились деньги?! Решил подзаработать на безбедную старость.

  • aпчхее

    aпчхее
    15 минут назад

    Ну да,ведь только у нас можно ничего не делать и получать за это неплохие деньги!!!

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Плакаты, приравнивающие русский язык к инфекции, появились на улицах Киева
В России и мире

Чемпионом Кубка конфедераций-2017 стала сборная Германии (видео)
Общество

Миссия выполнима: актёр Том Круз отмечает 55-летие
Спорт 2

Лучший результат в чемпионате по автомногоборью показал 16-летний водитель ВАЗ 2107