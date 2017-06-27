Диего Марадона мечтает получить гражданство РФ и тренировать российскую сборную

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Легенда мирового спорта, аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своём желании получить российское гражданство. Об этом сообщает «Советский спорт». О намерении аргентинского гостя стало известно корреспондентам издания, сопровождавшим Марадону во время его визита в Россию.

Марадона посетил Москву и Санкт-Петербург в рамках движения «Россия любит футбол» и побывал на финальном матче Кубка конфедераций, где сборная Германии одержала победу над командой Чили со счётом 1:0.

Накануне финала Марадона также посетил «Хоккейный город» СКА, где сфотографировался с молодыми воспитанниками хоккейного клуба, вышел на лёд в свитере сборной России, а также получил от действующего обладателя Кубка Гагарина игровой свитер команды со знаменитой «десяткой» на спине.

Ранее Диего Марадона заявил о готовности стать во главе российской футбольной сборной. «Я веду переговоры с командой “Аль-Фуджайра”, но, посмотрев на российскую сборную, могу сказать, что любому захотелось бы стать её тренером», – сказал он.

Кроме того, Марадона намерен приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить предстоящее мировое первенство по футболу 2018 года.

«Путин – феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин – это человек, который может принести мир многим на этой планете», – заявил аргентинец.

Диего Марадона завершил спортивную карьеру в 1994 году. Чемпион мира 1986 года, Марадона с 1977 года выступал за сборную Аргентины, проведя 91 матч и отправив 34 мяча в ворота соперников.

С 1994 года Марадона тренирует футбольные команды. В мае этого года он стал главным наставником футбольного клуба «Аль-Фуджайра» из Объединённых Арабских Эмиратов.

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Алексей Воскобойников