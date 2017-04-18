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В Благовещенске из-за перекрытия улиц Ленина – Чайковского автобусы изменят движение

В Благовещенске из-за перекрытия улиц Ленина – Чайковского автобусы изменят движение

С 4 июля в Благовещенске из-за перекрытия перекрестка Чайковского – Ленина некоторые автобусы изменят маршрут. В районе перекрестка начнутся работы по реконструкции ливневого коллектора и ремонт улично-дорожной сети.

Изменится схема движения на маршрутах № К, 4, 9, 11, 31. Автобусы поедут по Ленина – Политехнической – Зейской – Пушкина – Ленина, далее – по утвержденным маршрутам.

Автобус № 30 пойдет по Ленина – Политехнической – Зейской – Чайковского, далее – по утвержденному маршруту, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#строительство #транспорт

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