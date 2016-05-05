В отношении еще двух учредителей СК «Городок» возбудили уголовные дела

Еще двух учредителей компании-банкрота «Городок» обвинили в соучастии в растрате. Следственные органы возбудили в отношении них уголовные дела по части 3 и 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. Следствие не сообщает имена обвиняемых, но известно, что учредителями компании являлись Александр Сакания, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов.

В отношении Александра Сакании, равно как и директора компании Анатолия Попова, уголовное дело возбудили еще в 2016 году. Оба они находятся под домашним арестом, срок которого продлили до сентября 2017 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом 2016 года строительная компания «Городок» была объявлена банкротом. Она не могла достроить несколько жилых домов в Благовещенске. Дольщики выходили на пикеты, грозили начать голодовку. После этого бывшего депутата гордумы Александра Саканию обвинили в растрате и невыплате зарплаты. Уже в 2017 году конкурсный управляющий «Городка» Дмитрий Ковалевский потребовал через суд, чтобы выплата долгов легла на руководство компании.

Пресс-служба областного следственного управления сообщает, что в отношении двух учредителей ООО «Строительная компания "Городок"» возбудили уголовные дела. Их обвиняют в «соучастии в преступлении (растрате), совершенном в форме организации и подстрекательстве, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, совершенного в особо крупном размере».

По данным следствия трое учредителей, используя свои статусы, дали указание директору общества Попову не финансировать производство всех работ, необходимых для завершения строительства дома литер № 8 в селе Чигири и многоквартирного жилого дома, расположенного в Благовещенске по улице Загородной. А эти деньги они направили в пользу контрагентов компании, деятельность которых не связана со строительством данного дома. В результате было растрачено более 56 миллионов рублей, а строительство домов приостановилось.

Новые уголовные дела следователи соединили в одно производство с уголовным делом по обвинению Александра Сакании и Анатолия Попова.

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Василий Кленин