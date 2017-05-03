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сегодня, 17:21 7

В Благовещенске едва не погибла пациентка перинатального центра

В Благовещенске едва не погибла пациентка перинатального центра

17-летняя благовещенка чуть не погибла после того, как ей сделали кесарево сечение в Амурском областном перинатальном центре. Как рассказала ее мать Ирина Нелина, после операции у дочери возникло тяжелое осложнение, и врачам пришлось бороться за ее жизнь.

В апреле 2017 года Александру на последнем сроке беременности из женской консультации направили в перинатальный центр в Благовещенске. Ее положили на сохранение, и через несколько дней Александра родила дочку. Но ей пришлось делать кесарево сечение. Сутки благовещенка провела в реанимации, потом ее перевели в палату.

На третьи сутки пребывания в перинатальном центре у Александры из шва на животе появились выделения, рассказывает Ирина Нелина. Врачи обработали шов зеленкой. К вечеру у девушки поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Утром 20 апреля Александра пожаловалась на то, что ей плохо и она задыхается.

В тот же день молодая мама упала в обморок, у нее был жар, температура не снижалась. Несколько раз Александре сделали УЗИ, которые, говорит Ирина, не показали, что у пациентки идет воспалительный процесс. После консультации специалиста благовещенку перевели в Амурскую областную клиническую больницу.

«Мне об этом не сообщили. Уже полвосьмого вечера со мной связалась врач Татьяна Федоровна – гинеколог, которая оперировала Сашу. Она сказала: "Ваша дочь на операционном столе, я пошла бороться за ее жизнь. Я кладу трубку". Утром мне сообщили, что дочь лежит в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии», – вспоминает Ирина Витальевна.

Спустя трое суток Александру перевели в палату. Как оказалось, у нее выкачали несколько литров гноя. Кроме того, ей удалили матку и маточные трубы.

С новорождённой девочкой все в порядке. Александра также покинула стены больницы и сейчас находится дома.

Ирина Нелина дважды обратилась с заявлениями в прокуратуру Благовещенска. В ведомстве ИА «Амур.инфо» рассказали, что заявления были перенаправлены для разбирательства в министерство здравоохранения Амурской области, полицию и страховую компанию «СОГАЗ». Ситуация находится на контроле в прокуратуре города.

В минздраве области пообещали прокомментировать ситуацию после официального запроса; он был направлен. Комментарий министерства Амур.инфо опубликует позже.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Ужас. Жаль девочку. Куда молодежь торопится...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Кошмар

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    52 минуты назад

    Алгебра

    Ужас. Жаль девочку. Куда молодежь торопится...



    Действительно. Вот взяла сама и поторопилась. Наверное ей "усиленно пытались помочь" "замечательные врачи" перинатального центра.

  • vertex

    vertex
    40 минут назад



    Спустя трое суток Александру перевели в палату. Как оказалось, у нее выкачали несколько литров гноя. Кроме того, ей удалили матку и маточные трубы.



    Ужас какой...

  • Gelo

    Gelo
    14 минут назад

    Каков руководитель,таковы и подчинённые... В Амурской области скоро к знахаркам обращаться будем, от них больше пользы и меньше вреда...

  • DrDimon

    DrDimon
    7 минут назад

    мальвина карловна

    Наверное ей "усиленно пытались помочь" "замечательные врачи" перинатального центра.



    Наверное? Или точно?

    Вы уж уточните, будьте любезны.

  • DrDimon

    DrDimon
    5 минут назад

    Gelo

    В Амурской области скоро к знахаркам обращаться будем, от них больше пользы и меньше вреда...



    Дерзайте.

    За Вами уже история о путешествии в Москву через Хэйхэ. Заодно и про поход к знахаркам расскажете.

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