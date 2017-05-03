В Благовещенске едва не погибла пациентка перинатального центра

17-летняя благовещенка чуть не погибла после того, как ей сделали кесарево сечение в Амурском областном перинатальном центре. Как рассказала ее мать Ирина Нелина, после операции у дочери возникло тяжелое осложнение, и врачам пришлось бороться за ее жизнь.

В апреле 2017 года Александру на последнем сроке беременности из женской консультации направили в перинатальный центр в Благовещенске. Ее положили на сохранение, и через несколько дней Александра родила дочку. Но ей пришлось делать кесарево сечение. Сутки благовещенка провела в реанимации, потом ее перевели в палату.

На третьи сутки пребывания в перинатальном центре у Александры из шва на животе появились выделения, рассказывает Ирина Нелина. Врачи обработали шов зеленкой. К вечеру у девушки поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Утром 20 апреля Александра пожаловалась на то, что ей плохо и она задыхается.

В тот же день молодая мама упала в обморок, у нее был жар, температура не снижалась. Несколько раз Александре сделали УЗИ, которые, говорит Ирина, не показали, что у пациентки идет воспалительный процесс. После консультации специалиста благовещенку перевели в Амурскую областную клиническую больницу.

«Мне об этом не сообщили. Уже полвосьмого вечера со мной связалась врач Татьяна Федоровна – гинеколог, которая оперировала Сашу. Она сказала: "Ваша дочь на операционном столе, я пошла бороться за ее жизнь. Я кладу трубку". Утром мне сообщили, что дочь лежит в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии», – вспоминает Ирина Витальевна.

Спустя трое суток Александру перевели в палату. Как оказалось, у нее выкачали несколько литров гноя. Кроме того, ей удалили матку и маточные трубы.

С новорождённой девочкой все в порядке. Александра также покинула стены больницы и сейчас находится дома.

Ирина Нелина дважды обратилась с заявлениями в прокуратуру Благовещенска. В ведомстве ИА «Амур.инфо» рассказали, что заявления были перенаправлены для разбирательства в министерство здравоохранения Амурской области, полицию и страховую компанию «СОГАЗ». Ситуация находится на контроле в прокуратуре города.

В минздраве области пообещали прокомментировать ситуацию после официального запроса; он был направлен. Комментарий министерства Амур.инфо опубликует позже.

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Александр Авдеев