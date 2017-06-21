Амурчан ожидает неделя жары

Фото: ngs24.ru

В Приамурье может стать жарче. На территории области дневные температуры в ближайшие дни поднимутся до +35 градусов и выше, при этом почти неделю амурчане не видели дождя. Такая метеокартина называется опасным природным явлением.

Штормовое предупреждение дали амурские спасатели. Вероятны ливни, грозы, усиление шквалистого ветра – объяснили в Амурском гидрометцентре. Жаркая погода способна спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

О повышении дневных температур проинформированы руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Амурчанам не рекомендуют находиться на солнце без головного убора, так как в жару особенно высок риск получения теплового удара. Ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты советуют внимательно отнестись к своему здоровью. Стараться находиться в тени, пить больше воды, выбирать одежду светлых тонов, пользоваться защитными кремами и не злоупотреблять спиртным.

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#природа

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Нино Кохреидзе