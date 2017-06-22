В Благовещенске госавтоинспекторы отметили 81 годовщину своего ведомства (фото)

В среду, 3 июля, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России отмечает 81-летие. В этот день в Благовещенске состоялось торжественное построение с награждением особо отличившихся сотрудников.

Поздравить госавтоинспекторов с профессиональным праздником пришли начальник областного управления МВД генерал-майор полиции Николай Аксенов, председатель областного заксобрания Константин Дьяконов, мэр Благовещенска Валентина Калита.

В этот день сотрудники ГИББД на сайте областного УМВД вспоминают веселые случаи из своей служебной практики.

Старший лейтенант полиции Алексей Ваняшев: «Однажды в ночное время при несении службы к нам подъехал автомобиль, водитель которого стал просить составить на него административные материалы за проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожного знака и даже за выезд на полосу встречного движения. Как выяснилось позже, мужчина засиделся с друзьями и припозднился домой, а супруге сказал, что его полночи оформляли сотрудники ГИБДД».

Капитан полиции Игорь Плеханов: «В прошлом году в июне стояла сильная жара. Мы находились на маршруте патрулирования, когда к нашему экипажу ДПС на белой иномарке подъехала девушка, которая стала жаловаться на то, что ее автомобиль постоянно перегревается. Со слов гражданки, машину она купила зимой, и все было прекрасно, пока температура на улице не стала превышать 20 градусов. Теперь, ввиду постоянного перегрева авто, ей приходится постоянно покупать охлаждающую жидкость, а это очень дорого. Мы попросили открыть капот автомобиля и увидели, что радиатор охлаждения был наглухо закрыт утеплителем. Помимо этого, на двигателе лежало еще и автомобильное одеяло. Когда мы все убрали, автомобиль перестал греться, и девушка довольная поехала по своим делам».

Старший лейтенант полиции Дарья Бабич: «Однажды оформляли дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Повреждения автомобили получили небольшие, так, пару царапин на кузовах. Одним из участников ДТП был мужчина преклонного возраста на "жигулях". Кроме него, в автомобиле находились его супруга и пудель. Пока оформляли ДТП, этот пудель бегал вокруг машин. Когда мы все быстро закончили, участники поспешно разъехались, и мы с удивлением обнаружили, что о собаке никто и не вспомнил. Я стала звонить по телефону, указанному в справке по ДТП, где нам ответила молодая женщина, подтвердившая, что это были ее родители и пес тоже их. Так как приехать за собакой сразу женщина не смогла, мы согласились привезти ее сами. Пока ехали, гордый щенок сидел на переднем сиденье патрульного автомобиля и с любопытством разглядывал все происходящее вокруг. Оказалось, что супруги так были взволнованы происходящим, что растерялись и забыли о щенке».

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Василий Кленин