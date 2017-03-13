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Срок действия регионального материнского капитала в Приамурье продлили

Срок действия регионального материнского капитала в Приамурье продлили
Фото: sovetadvokatov.ru

Срок действия программы регионального материнского капитала продлили до конца 2018 года. Сумма осталась неизменной – 100 тысяч рублей. Региональный материнский капитал могут получить семьи, в которых появились третий или последующий ребенок.

Ранее программа действовала до 31 января 2017 года, теперь региональный материнский капитал смогут получить те, в чьих семьях третий или последующий малыш родился до 31 декабря 2018 года.

Изменения внесли и в перечень необходимых документов. Теперь амурчане должны получать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, тогда как раньше было необходимо предоставить свидетельство на право собственности жилья.

Ещё одно изменение коснулось строительства – осуществлять строительные работы могут не только сертифицированные организации, но и индивидуальные предприниматели.

Рассчитывать на региональный материнский капитал могут семьи, которые признаны нуждающимися в жилом помещении. Необходимые документы можно получить в управлении социальной защиты населения.

Использовать региональный маткапитал нужно в течение одного года. Эти деньги могут быть потрачены только на приобретение, строительство, реконструкцию жилья или на погашение ипотечного кредита, сообщает минсоцзащиты Амурской области.

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#областная власть #финансы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    14 минут назад

    Хорошая новость для амурчан, но вот много ли таких, кто решается на появление третьего и последующих детей?

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