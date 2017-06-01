Амурчане уезжают жить в Благовещенск и Благовещенский район

Амурчане предпочитают жить в городах, при этом по числу прибывших лидирует Благовещенск. По статистике, в областной центр за первые 5 месяцев 2017 года перебрались 3 212 человек, при этом в села Благовещенского района решили переехать 742.

Несмотря на оптимистичные цифры, отток населения по Благовещенску и Благовещенскому району при этом тоже существенный – 365 человек уехали из сел района, еще 2 681 покинул столицу Приамурья. Правда, в сравнении динамика остается положительной: городское население все же увеличилось на 531 человека, а сельское – на 377.

После Благовещенска по популярности у амурчан Белогорск, куда с начала года решили переехать 567 человек, в Белогорский район – 173 жителя. При этом 261 сельчанин покинул место жительства, из города уехали 589 человек. В итоге на 22 человека здесь стало меньше. Такая отрицательная динамика прослеживается практически во всех городах Приамурья. Так, в Свободный с января 2017-го перебрались на ПМЖ 504 человека, уехали 549; в Тынду – 342, уехали 416; в Зею – 267 против 298 уехавших, в Райчихинск перебрались 213, а покинули 307, из Шимановска уехали 227, при этом прибывших всего 166, а в Прогрессе население стало меньше на 33 человека, несмотря на прибывших 80.

Не менее удручающая ситуация и в сельских районах. Пока больше всех в 2017 году потерял Зейский район (убыль – 119 человек), на втором месте Тындинский (убыль – 95 человек), на третьем – Белогорский район (покинули 88 человек). Меньше всего население сократилось в Бурейском районе (на 16 человек).

Население Амурской области, по данным Амурстата, на 1 января 2017 года составляло 801 752 человека. За 5 месяцев текущего года в города и села Приамурья приехали 9 577, а уехали 10 169 человек.

Просмотров всего: 475

#жизнь

распечатать

Нино Кохреидзе