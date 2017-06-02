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Амурчан ждут отключения теле- и радиовещания

Амурчан ждут отключения теле- и радиовещания

Жителей Благовещенска и ближайших к нему населенных пунктов предупреждают о перерывах в теле- и радиовещании. Это связано с предстоящими работами на благовещенской телевышке. Специалистам предстоит демонтировать фидеры и радиоантенны, установленные в 80-е годы прошлого века.

Как сообщает Амурский ОРТПЦ, фидеры – это большие тросы, протянутые через всю башню. По ним сигнал из зала передатчиков поступает непосредственно на антенну, а оттуда уже передается жителям. Специалисты будут демонтировать два таких троса длиной около 150 метров. Демонтировать и спускать их будут целиком на лебедке, не обрезая.

Из-за работ в Благовещенске с 4 по 28 июля, в период с 08:00 до 17:00, будут одновременно отключаться все аналоговые и цифровые передатчики. Это приведет к временным перерывам в теле- и радиовещании.

Кроме того, перерывы в вещании будут в Зее; в городе пройдут работы по покраске антенно-мачтового сооружения, и отключения теле- и радиотрансляции ожидаются с 4 по 7 июля, в период с 08:00 до 17:00.

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#ТВ

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