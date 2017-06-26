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В Благовещенске перекроют перекресток Ленина – Чайковского

В Благовещенске перекроют перекресток Ленина – Чайковского
Фото: remontasfalta.com

С 4 по 8 июля в Благовещенске полностью перекроют для движения перекресток улиц Ленина и Чайковского. Здесь будут вести работы по реконструкции ливневого коллектора и ремонт улично-дорожной сети. Кроме того, уже частично перекрыта проезжая часть на пересечении Горького и Лазо.

Также в связи с реконструкцией тепломагистрали до 9 июля закроют для движения улицу Амурскую (между Мухина и Артиллерийской); до 10 июля – перекресток Шевченко и Забурхановской, а также участок проезжей части по улице Зейской (между Артиллерийской и Загородной) – в связи с восстановлением элементов благоустройства в рамках реконструкции коллектора.

До 30 июля перекрыта часть Пролетарской (между Калинина и Мухина) – здесь ведется ремонт улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#строительство #транспорт

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