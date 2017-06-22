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сегодня, 15:36 2

В ДВОКУ в 2017 году хотят поступить около тысячи абитуриентов со всей страны

В ДВОКУ в 2017 году хотят поступить около тысячи абитуриентов со всей страны
Фото: mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) стартовали вступительные испытания абитуриентов. В вуз уже поступило около одной тысячи рапортов от желающих обучаться. Ожидаемый конкурс составит пять человек на место.

С этого года в училище будут готовить только офицерские кадры. Вступительные испытания пройдут в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен по физической подготовке и профотбор.

ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья – в 2017 году состоялся первый выпуск командиров для арктических подразделений, сообщает сайт Минобороны.

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#военные #вузы

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Интересно, если ребятам приходится не просто направлять результаты ЕГЭ в училище, но и приезжать сюда, то, учитывая такой большой конкурс, непоступившие успевают поступить куда-то еще или теряют год?

  • marinka

    marinka
    52 минуты назад

    Успевают поступить в другие заведения. Или армия.

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