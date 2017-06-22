В ДВОКУ в 2017 году хотят поступить около тысячи абитуриентов со всей страны
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) стартовали вступительные испытания абитуриентов. В вуз уже поступило около одной тысячи рапортов от желающих обучаться. Ожидаемый конкурс составит пять человек на место.
С этого года в училище будут готовить только офицерские кадры. Вступительные испытания пройдут в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен по физической подготовке и профотбор.
ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья – в 2017 году состоялся первый выпуск командиров для арктических подразделений, сообщает сайт Минобороны.
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