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Где учились самые умные школьники Приамурья (инфографика)

Где учились самые умные школьники Приамурья (инфографика)

В Приамурье 25 выпускников смогли показать наивысший результат при сдаче ЕГЭ, набрав максимальное количество баллов – 100. Отличный результат зафиксирован по итогам сдачи таких предметов, как русский язык, литература и информатика.

Больше всего стобалльников оказалось в Благовещенске. В областном центре пятеро отличились при сдаче экзамена по русскому языку и двое – по литературе. В Свободном трое выпускников – при сдаче ЕГЭ по русскому языку. В Белогорске на 100 баллов написали двое школьников, сдающих русский язык, и один – информатику. Самый высокий результат экзамена по информатике – у выпускника школы № 4 Белогорска Павла Чернова.

По два стобалльника по русскому языку зафиксировано в Благовещенском районе и Зее, в Архаринском – высший балл у школьников, писавших итоговую работу по русскому языку и литературе. По одному выпускнику-стобалльнику по русскому языку отмечено в Тынде, Прогрессе, Архаринском, Зейском, Серышевском и Сковородинском районах, а также в поселке Магдагачи.

Выпускница школы № 1 им. А. П. Гайдара Архаринского района Екатерина Сажнова набрала 100 баллов сразу в двух ЕГЭ – по русскому языку и по литературе.

Таким образом, количество стобалльников увеличилось в 2,5 раза. Годом ранее их было 11. В ближайшие дни в регион поступят результаты остальных экзаменов основного периода, а также резервных дней.

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#вузы #образование #школа

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    15 минут назад

    Если я учился до ЕГЭ, но в моём городе самые умные школьники, умный ли я был школьник?

  • Nikodim

    Nikodim
    1 минута назад

    Без обид, но судя по формулировке вопроса - нет ))

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