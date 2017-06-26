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сегодня, 15:29 0

Трусы, пропитанные наркотиком, пытались передать приморским заключённым

Трусы, пропитанные наркотиком, пытались передать приморским заключённым
Фото: 25.fsin.su

Мужские трусы, пропитанные наркотическим веществом, пытались передать подследственным во владивостокском СИЗО-1. По данному факту возбуждено уголовное дело, причастным к передаче наркотиков лицам грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю.

По словам собеседников агентства, в ходе досмотра передачи одному из следственно-арестованных сотрудники обнаружили и изъяли предметы одежды, пропитанные неизвестной жидкостью. Проведенная экспертиза показала, что подозрительное вещество имеет наркотическое происхождение и является смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой почти 3 грамма (это является крупным размером).

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 228 ч. 1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Обвиняемые по этой статье наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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