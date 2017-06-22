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В Благовещенске спасатели с помощью автолестницы сняли с дерева кота (видео)

В Благовещенске спасатели с помощью автолестницы сняли с дерева кота (видео)

В понедельник, 3 июля, в Благовещенске по адресу: улица Партизанская, 19, проходила спасательная операция. Спасатели с помощью автолестницы снимали кота, забравшегося на дерево. Видео спасения появилось в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, о коте, который сидит на дереве и не может спуститься, спасателям сообщили сегодня после полудня. Заботу о животном проявили жители дома по Партизанской. По их сведениям, кот просидел на дереве два дня.

На место выехали спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ. Поскольку животное находилось на уровне примерно четвертого этажа, потребовалась пожарная автолестница. Ее направили на место, и спасатели сняли животное с дерева, передав его жильцам дома.

В пресс-службе уточнили, что спасательная операция проведена бесплатно. На вопрос о том, как часто в Приамурье используют технику для спасения попавших в беду животных, собеседница ответила, что отдельной статистики по таким случаям не ведется.

«Главная задача наших служб – оказание помощи людям, если есть угроза жизни и здоровью. Но периодически выезды для оказания помощи животным случаются», – отметили в пресс-службе ведомства.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 293

#животные #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

  • paravis

    paravis
    1 час назад

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