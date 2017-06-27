Алексей Венедиктов назвал амурского губернатора в числе «орлят Путина»
На сайте «Эха Москвы», рассуждая об особенностях кадровой политики президента России на примере губернаторов, главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов перечислил молодых чиновников, которых назвал «орлятами Путина». Среди этих «орлят» упоминается и губернатор Амурской области.
«Когда говорят о кадровой политике Путина, многие не замечают последней волны назначений. Перед путинским 4-м (ну или 5-м) мандатом видим (если смотреть внимательно) неожиданный и крутой кунштюк. Губернатор Калининградской области — 31 год, Амурской — 36 лет, Пермской и Новгородской — 38 лет, министр экономики — 34 года. Рядом с ними 51-летний Медведев и 54-летний Кириенко выглядят уходящими. Почему вдруг такой новый кадровый отбор? И где все эти "военспецы" (кроме тульского Дюмина 45 лет)? Что замыслил Путин на четвертом сроке? Откуда взялись эти новые путинские орлята? Будем наблюдать. Пристально», – пишет Венедиктов в блоге на «Эхе Москвы».
Просмотров всего: 592