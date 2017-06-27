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сегодня, 15:10 5

Алексей Венедиктов назвал амурского губернатора в числе «орлят Путина»

Алексей Венедиктов назвал амурского губернатора в числе «орлят Путина»
Фото: amurobl.ru

На сайте «Эха Москвы», рассуждая об особенностях кадровой политики президента России на примере губернаторов, главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов перечислил молодых чиновников, которых назвал «орлятами Путина». Среди этих «орлят» упоминается и губернатор Амурской области.

«Когда говорят о кадровой политике Путина, многие не замечают последней волны назначений. Перед путинским 4-м (ну или 5-м) мандатом видим (если смотреть внимательно) неожиданный и крутой кунштюк. Губернатор Калининградской области — 31 год, Амурской — 36 лет, Пермской и Новгородской — 38 лет, министр экономики — 34 года. Рядом с ними 51-летний Медведев и 54-летний Кириенко выглядят уходящими. Почему вдруг такой новый кадровый отбор? И где все эти "военспецы" (кроме тульского Дюмина 45 лет)? Что замыслил Путин на четвертом сроке? Откуда взялись эти новые путинские орлята? Будем наблюдать. Пристально», – пишет Венедиктов в блоге на «Эхе Москвы».

Просмотров всего: 592

#губернатор #СМИ

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Комментарии
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  • kozackovasily

    kozackovasily
    1 час назад

    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

  • Рамзай

    Рамзай
    55 минут назад

    Орлята учатся летать!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    48 минут назад

    ну хорошо. что не кукушата.

  • Рамзай

    Рамзай
    33 минуты назад

    Не знай, не знай: как летать будет!

  • Цунай

    Цунай
    21 минута назад

    Это победа! Наконец заметили!

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