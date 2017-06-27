Алексей Венедиктов назвал амурского губернатора в числе «орлят Путина»

Фото: amurobl.ru

На сайте «Эха Москвы», рассуждая об особенностях кадровой политики президента России на примере губернаторов, главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов перечислил молодых чиновников, которых назвал «орлятами Путина». Среди этих «орлят» упоминается и губернатор Амурской области.

«Когда говорят о кадровой политике Путина, многие не замечают последней волны назначений. Перед путинским 4-м (ну или 5-м) мандатом видим (если смотреть внимательно) неожиданный и крутой кунштюк. Губернатор Калининградской области — 31 год, Амурской — 36 лет, Пермской и Новгородской — 38 лет, министр экономики — 34 года. Рядом с ними 51-летний Медведев и 54-летний Кириенко выглядят уходящими. Почему вдруг такой новый кадровый отбор? И где все эти "военспецы" (кроме тульского Дюмина 45 лет)? Что замыслил Путин на четвертом сроке? Откуда взялись эти новые путинские орлята? Будем наблюдать. Пристально», – пишет Венедиктов в блоге на «Эхе Москвы».

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#губернатор #СМИ

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Василий Кленин