Стрельба, тачки и самолет: благовещенские рэперы сняли социально-криминальный клип

Благовещенские исполнители Jora Jordan и Takeda выпустили в Сети новую песню «Новый бой». Но для большего эффекта на песню был снят «гангстерский клип» с обилием стрельбы, денег, тачек и даже самолетов. Клип сняло местное творческое объединение Subvision, в которое входят Геннадий Алдухов и сами музыканты.

В видеоклипе по улицам Благовещенска носится команда отчаянных грабителей, которые вновь и вновь грабят сытых и богатых людей, живущих роскошной жизнью. В итоге полную сумку крупных купюр с самолета разбрасывают над городом.

Автор Jora Jordan пояснил, что в самой песне как таковой протестности нет. «Текст песни по сути мотивационный, позитивный. Просто раньше у нее была другая музыка. Takeda написал новую – более жесткую более агрессивную. Собственно, от нее отталкиваясь, и появилась идея для клипа. Сюжет видео никак не связан с текстом песни, они идут не пересекаясь. Видеоряд, скорее, служит дополнением для музыки», – пояснил автор трека.

Клип достаточно сложный. Использовано много площадок, техники, а главное – людей. «Всего в съемках клипа мы задействовали порядка 30 человек и в кадре, и за кадром, – пояснил Jora Jordan. – Сняли всё за пять съемочных дней. Эти дни, конечно, шли не подряд, а растянулись почти на три месяца».

В ролике легко можно заметить лица известных в Благовещенске людей: ведущего Владаса Дедониса, певца Илью Хандожко, общественника и активиста Андрея Есипенко. Авторы ролика пояснили, что это просто дружеское соучастие. Друзья таким образом поддержали проект.

В итоге, по словам авторов, съемки клипа обошлись примерно в 10 тысяч рублей. «Большую помощь оказали партнеры – те заведения, в которых мы снимали видео, аэроград "Приамурье", который помог нам сделать съемки в самолете. Поддержали многочисленные друзья. Ну, и выгодно на цене отразилось то, что мы сами все снимали и монтировали. Если бы мы клип заказали, он обошелся бы тысяч в сто рублей», – рассказал Jora Jordan.

Кстати, релиз клипа создатели вынуждены были сделать дважды. Они уже опубликовали клип в Сети, когда выяснилось, что одной из участниц съемок не было 18 лет, хотя она уверяла всех в обратном. Пришлось удалять ролик и перемонтировать так, чтобы привести клип в соответствие с законодательством. Теперь, говорят участники ТО Subvision, актеров для дальнейших съемок будут принимать только с паспортами.

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Василий Кленин