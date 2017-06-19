У амурчанина, госпитализированного после прибытия из Вьетнама, оказалась ангина

На борту самолета, прибывшего 2 июня из Вьетнама, выявили мужчину с признаками инфекции. Чтобы не допустить завоза на территорию области опасных заболеваний, амурчанина с высокой температурой и другими симптомами сразу из аэропорта отправили в больницу.

Подозрение на особо опасное заболевание исключили медики прибывшей бригады скорой медицинской помощи. После этого ограничительные мероприятия в отношении пассажиров и борта сняли, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Больного направили в Амурскую областную инфекционную больницу с диагнозом фолликулярная ангина.

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Нино Кохреидзе