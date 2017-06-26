Парень из Дагестана утонул в Москве, спасая тонущую девушку

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Рашид Салахбеков утонул, спасая тонущую девушку на московском пляже. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве республики. Трагедия произошла в ночь на пятницу, 30 июня, на пляже в Серебряном Бору, где 26-летний мужчина отдыхал с коллегами.

«Увидев, что девушка слишком далеко заплыла, Рашид бросился ее спасать. Ему удалось притянуть её ближе к берегу, где её без чувств перехватили коллеги Рашида. Однако сам Рашид не смог спастись», – говорится в сообщении.

Его тело водолазы нашли лишь на следующий день. Трагедия привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить отважного мужчину посмертно к награде.

Главное управление столичного Следственного комитета организовало проверки, подтвердив информацию о том, что погибший мужчина пытался спасти девушку.

Как рассказали «МК» свидетели инцидента, компания из трёх мужчин и четырех девушек отдыхала 29 июня в одной из беседок на пляже Серебряного бора. Было видно, что молодые люди что-то праздновали — стол был заставлен салатами и шашлыком. Из спиртного – вино и шампанское, которое одна из девушек пила прямо из горла бутылки. Уже после 21.00 эта девушка и её подруга отправились к реке. Возможно, первоначально они собирались побродить вдоль берега, поскольку оставили на берегу только обувь. Но подруги заходили все дальше и дальше в воду и в итоге оказались на большой глубине.

«Мы услышали крики, когда женщины были примерно в 30 метрах от берега. А в этом месте глубина начинается уже в 10 метрах от берега. Вода очень холодная, и в любой момент мышцы может свести судорогой», – рассказал очевидец происшествия по имени Илья.

Как выяснилось, подруги полезли в воду прямо под знаком «купаться запрещено». И, отойдя далеко от берега, почти одновременно начали тонуть. На крики женщин тут же отозвались мужчины их компании, а также отдыхающие из других беседок. Сотрудники спасательной службы подплыли на катере и вытащили одну из подруг. Вторую девушку от них скрывал поворот реки. Рашид бросился спасать ее, не раздумывая – прямо в одежде. Доплыв до Зули, он потащил её к берегу. Но девушка стала сопротивляться, давила на своего спасителя (такое поведение характерно для тонущих), и в какой-то момент парень совсем выбился из сил. На помощь ему бросились сослуживцы. Рашид передал им Зулю, сказав, что поплывет следом. Но в итоге до берега он так и не добрался.

По словам друзей, погибший был трезв – он всегда придерживался спортивного образа жизни и, кроме того, приехал на пляж на машине в качестве водителя. Мужчина занимался вольной борьбой и кикбоксингом, даже участвовал в соревнованиях.

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#отдых #происшествия

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Алексей Воскобойников