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С последствиями дождевого паводка продолжают бороться в Приамурье

С последствиями дождевого паводка продолжают бороться в Приамурье

В Бурейском районе остается подтопленным один огород в Новобурейском по улице Луговой – здесь вода поднялась из-за переполнения водоотводной канавы. С других участков специалисты уже откачали воду. Освобождены от воды и участки в Архаринском районе.

В селе Домикан было подтоплено 4 огорода, в поселке Архара – 7. Вышедшая из берегов река Хинган подтопила огород и хозяйственные постройки в селе Ядрино по улице Первомайской. От реки Домикан, вышедшей также из берегов, оказались подтоплены огород и хозяйственные постройки в селе Новодомикан по улице Нижняя. Площадь подтопления составила 1 гектар. На территории муниципального образования был выставлен временный гидропост, сообщает пресс-служба ГЗ и ПБ по Амурской области.

В настоящий момент уровень воды в реках Домикан, Хинган и Архара идет на спад, подтопленные огородные участки освободили от воды. На территории этих районов гидрологическая ситуация находится под контролем.

28-29 июня в Приамурье прошли ливневые дожди. Из-за неблагоприятных природных явлений на территории трех районов области – Архаринского, Бурейского и Завитинского – 29 июня был установлен режим ЧС.

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#МЧС #природа #происшествия

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