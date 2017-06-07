Суд встал на сторону шимановца, хранящего военную технику возле дачи

Шимановский районный суд рассмотрел административное дело в отношении жителя Шимановска Алексея Никульченкова, хранящего военную технику возле своей дачи, и встал на сторону горожанина. Копия решения суда есть в распоряжении ИА «Амур.инфо».

«(…) в ходе судебного заседания установлено, что самоходная машина, принадлежащая Никульченкову А.В., не относится к механизмам, указанным в п. 4 ч. 1 ст. 4.7.1. закона Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ "Об административной ответственности в Амурской области", то есть отсутствует объективная сторона правонарушения. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в действиях Никульченкова А.В. отсутствует состав административного правонарушения (…)» – говорится в решении суда.

Постановление административной комиссии от 6 июня о вынесении штрафа в размере 3 тысяч рублей было отменено, производство по делу прекратили.

Как сообщало информагентство, Алексей Никульченков столкнулся с непониманием со стороны городских властей. Возле собственной дачи мужчина хранит бронированную разведывательно-дозорную машину. Военная техника стоит на чурках и укрыта пологом. Администрация Шимановска оштрафовала Никульченкова на 3 тысячи рублей за ненадлежащее хранение техники. В этом власти ссылались на пункт 4 части 1 статьи 4.7.1 закона Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области». «(…) осуществлялось длительное, свыше семи дней, хранение самоходной машины на территории, прилегающей к земельному участку, на котором находятся объекты индивидуального жилищного строительства», – поясняли тогда свою позицию в администрации. Горожанин обратился в суд.

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Александр Авдеев