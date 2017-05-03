Беженка из Сирии окончила школу в Чите с золотой медалью

Фото: baikal-daily.ru

Ученица-беженка из Сирийской Арабской Республики Иман Хассун окончила с отличием школу № 44 Читы. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-секретаря министерства образования Забайкальского края Екатерину Горскую.

По словам сотрудницы ведомства, девушка стала в 2017 году единственной выпускницей этой школы, получившей золотую медаль. Как рассказала сама Хассун, её мать родилась в Чите, а с отцом Иман она познакомилась, когда проходила учебу в Иркутске. Когда молодые люди поженились, то уехали в Сирию и жили в Идлибе. По словам школьницы, у неё есть младшая сестра.

«Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу», – рассказала свежеиспечённая медалистка. Девушка отметила, что самым трудным предметом в школе для неё был русский язык, однако она успешно сдала ЕГЭ, набрав по этому предмету 91 балл.

«Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы “ы”. Я всё лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно… Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета», – поделилась воспоминаниями выпускница.

Иман также подчеркнула, что у неё две родины – Россия и Сирия. И она обязательно однажды вернётся в свой родной город Идлиб.



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#образование #школа

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Алексей Воскобойников