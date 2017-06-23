Очевидцы: в Благовещенске девушка украла два горшка с цветами (видео)

В ночь на понедельник, 3 июля, в Благовещенске по адресу: улица Воронкова, 19, произошла кража цветов. Как сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы, девушка украла два горшка с розами.

Кража произошла около часа ночи. Сначала амурчанка унесла один горшок, стоявший на крыльце возле входа, а затем вернулась за вторым. Лица девушки при этом на кадрах не видно.

В МО МВД России «Благовещенский» рассказали, что к ним сообщение о краже не поступало, однако полиция все равно проведет проверку.

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Александр Авдеев