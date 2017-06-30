Трое детей пострадали в ДТП в Благовещенске и Благовещенском районе за выходные

За два выходных дня в Благовещенске и Благовещенском районе в авариях пострадали трое детей. Два ДТП произошли в областной столице, одно – в Новопетровке.

1 июля травмы получил 4-летний ребенок, находившийся в автомобиле Honda Insight. В районе дома № 241/1 по улице Октябрьской водителю «хонды» не предоставил преимущество в движении рулевой Toyota Camry Prominent. В результате ДТП ребенок получил травмы.

2 июля пострадал маленький пассажир Daihatsu Boon, с которым на Горького – 50-летия Октября столкнулся Hyundai Avante. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок вместе с мамой госпитализирован.

В этот же день в селе Новопетровка Благовещенского района на нерегулируемом Т- образном перекрестке Октябрьская – Почтовая водитель, управляя автомобилем УАЗ, при проезде перекрестка совершил наезд на 9-летнюю девочку-велосипедистку. В результате происшествия девочка получила травмы.

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#ДТП

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Нино Кохреидзе