Поселку в Тындинском районе угрожали опасные свалки

Лесозаготовительное предприятие «Туранлес», в отношении которого были возбуждены исполнительные производства, ликвидировало две несанкционированные опасные свалки в поселке Восточном, сообщает пресс-служба судебных приставов по Амурской области.

Исполнительные производства в отношении АО «Туранлес» возбудили в феврале 2017 года на основании решений Тындинского районного суда. Рассмотрев иски прокурора Тынды, суд обязал лесозаготовительное предприятие в течение месяца ликвидировать свалку золошлаковых и бытовых отходов и свалку горючих отходов с земельного участка площадью 20 тысяч квадратных метров, однако предприятие-должник требования так и не исполнило, ссылаясь на погодные условия.

Только в мае опасную свалку частично ликвидировали – земельный участок освободили от горючих отходов, которые могли бы привести к самовозгоранию. Однако по-прежнему на территории находился золошлаковый и бытовой мусор.

В итоге в мае амурские приставы вынесли постановление о взыскании с предприятия исполнительского сбора.

Спустя три недели поселок полностью освободили от свалок. Правда, за несвоевременное исполнение решения суда акционерному обществу придется заплатить 50 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

Просмотров всего: 88

#природа #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе