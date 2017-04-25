Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:13 0

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: о судомодельном спорте; о летнем отдыхе

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: о судомодельном спорте; о летнем отдыхе

5 июля в прямом эфире «Эха Москвы в Благовещенске» руководитель Амурской областной федерации судомоделистов Александр Рак расскажет о дальневосточном этапе всероссийского турнира по судомодельному спорту, прошедшему на днях в Благовещенске, а также о развитии этого необычного спорта в Приамурье.

Ведущие утреннего эфира Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

Тема полуденного интервью на «Эхе» – «Летний отдых на воде – прекрасный и опасный». Собеседник – Главный государственный инспектор ГИМС Амурской области, Иван Воробьев. Ведущие дневного эфира Эльвира Оверченко и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 20

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 4

Алексей Венедиктов назвал амурского губернатора в числе «орлят Путина»
Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проекты медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» и NEP
Общество 5

Ведущая провокационного шоу «В активном поиске» Ольга Парфенюк 2 июля в прямом эфире Амур.life
Общество 1

«Российский» сыр сдабривают антибиотиками: обзор прессы