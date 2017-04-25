Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: о судомодельном спорте; о летнем отдыхе

5 июля в прямом эфире «Эха Москвы в Благовещенске» руководитель Амурской областной федерации судомоделистов Александр Рак расскажет о дальневосточном этапе всероссийского турнира по судомодельному спорту, прошедшему на днях в Благовещенске, а также о развитии этого необычного спорта в Приамурье.

Ведущие утреннего эфира Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

Тема полуденного интервью на «Эхе» – «Летний отдых на воде – прекрасный и опасный». Собеседник – Главный государственный инспектор ГИМС Амурской области, Иван Воробьев. Ведущие дневного эфира Эльвира Оверченко и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова