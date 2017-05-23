На берегу Зеи благовещенец открыл стрельбу – трое ранены

Фото: kormed.ru

В ночь на воскресенье, 2 июля, на берегу реки Зеи неподалеку от села Усть-Ивановка произошел конфликт, обернувшийся стрельбой. В результате ранены трое амурчан. В ситуации разбирается полиция.

Предварительно установлено, что ночью между двумя компаниями произошел конфликт. Один из участников, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу из гладкоствольного ружья в сторону оппонентов. В результате трое мужчин, 1986, 1975 и 1987 годов рождения, получили огнестрельные ранения. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас подозреваемый в стрельбе находится в изоляторе временного содержания. Все участники конфликта установлены, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В СУ СКР по Амурской области сообщают, что подозреваемый – житель Благовещенска. Конфликт, о котором идет речь, произошел, по версии следствия, около 5 часов утра 2 июля между отдыхающими на берегу Зеи гражданами.

«(…) подозреваемый произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в другого мужчину 1975 года рождения, причинив ему огнестрельные ранения. В результате происшествия пострадали еще два мужчины 1986 и 1987 годов рождения», – сообщает СУ СКР по Амурской области.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

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#происшествия

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Александр Авдеев