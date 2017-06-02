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сегодня, 12:11 0

NASA показало смешные спутники Сатурна, похожие на пельмени

NASA показало смешные спутники Сатурна, похожие на пельмени
Фото: twitter.com

Представители космического агентства NASA разместили в своём твиттер-аккаунте снимки трёх спутников Сатурна, которые внешне очень напоминают пельмени. Сделать фото удалось при помощи зонда Кассини (Cassini), передаёт «Федеральное агентство новостей».

Дафнис, Атлас и Пан – природные спутники Шестой планеты. Всего же у Сатурна их 62. Чтобы придать им четкую форму на снимках, ученые обработали спутники ультрафиолетовыми, инфракрасными и зелеными спектральными фильтрами.

Пользователи соцсетей, увидев снимки вышеназванных спутников, сразу же дали этим небесным телам «съедобные» прозвища. Российские интернет-пользователи назвали их «пельменями», англоязычные – «пирожками».

Cassini orbiter – автоматическая межпланетная станция. Названа в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини. Часть космической программы «Кассини-Гюйгенс». Станция была запущена 15 октября 1997 года и прибыла к Сатурну 30 июня 2004 года, став первым искусственным спутником этой планеты. В 2010 году «Кассини» начал новый этап своей миссии, получивший название «Солнцестояние»: срок работы аппарата продлён до 2017 года, а сам зонд позволяет впервые детально изучить весь сезонный период Сатурна.

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#интернет #космос #юмор

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