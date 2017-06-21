Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:53 3

В Благовещенске на реке Зее спасли пловца

В Благовещенске на реке Зее спасли пловца
Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 2 июля, в Благовещенске госинспекторы центра ГИМС МЧС России по Амурской области спасли на реке Зее пловца. Мужчина выбился из сил и не мог самостоятельно подплыть к берегу.

Госинспекторы Евгений Ретивых и Максим Сапунцов патрулировали Зею на катере. «Мы спускались от переулка Связной вниз по течению, двигались в сторону улицы Октябрьской. Осматривая поверхность воды, в районе судостроительного завода увидели мужчину. Было понятно, что человек устал и доплыть к берегу ему уже не хватит сил. Он из последних сил держался на воде. Мы помогли мужчине забраться в катер и доставили к месту массового отдыха, туда, где он оставил свои вещи», – рассказал Евгений Ретивых.

Выяснилось, что мужчина отдыхал с друзьями на берегу Зеи в районе переулка Связной. Он решил переплыть реку. По словам спасенного, ему это удалось, однако когда амурчанин возвращался таким образом назад, он уже не сумел справиться с течением. От места отдыха его отнесло на расстояние не менее четырех километров. Если бы не своевременная помощь патрульной группы, заплыв мог закончиться трагически.

Прощаясь, мужчина поблагодарил своих спасителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Зея – река с характером, течение на наших амурских реках сильное, – говорит Евгений Ретивых. – Отдыхая у воды и на воде, очень важно соблюдать меры безопасности. Они простые, но написаны людским горем и трагедиями».

Как сообщало Амур.инфо, 1 июля на Зее были спасены двое мужчин, которые также переплывали реку. Течение для них оказалось слишком сильным.

Просмотров всего: 1298

#МЧС #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Если бы не своевременная помощь патрульной группы, заплыв мог закончиться трагически.



    Тоже помешало сильное течение и заглохший мотор рыбака?

  • Алгебра

    Алгебра
    42 минуты назад

    Людям совсем своя жизнь не дорога! Дебилизм... А спасатели молодцы, успели вовремя.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

С последствиями дождевого паводка продолжают бороться в Приамурье
Происшествия 2

Очевидцы: в Благовещенске девушка украла два горшка с цветами (видео)
Общество

Поселку в Тындинском районе угрожали опасные свалки
Происшествия 8

На берегу Зеи благовещенец открыл стрельбу – трое ранены