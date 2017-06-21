В Благовещенске на реке Зее спасли пловца

Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 2 июля, в Благовещенске госинспекторы центра ГИМС МЧС России по Амурской области спасли на реке Зее пловца. Мужчина выбился из сил и не мог самостоятельно подплыть к берегу.

Госинспекторы Евгений Ретивых и Максим Сапунцов патрулировали Зею на катере. «Мы спускались от переулка Связной вниз по течению, двигались в сторону улицы Октябрьской. Осматривая поверхность воды, в районе судостроительного завода увидели мужчину. Было понятно, что человек устал и доплыть к берегу ему уже не хватит сил. Он из последних сил держался на воде. Мы помогли мужчине забраться в катер и доставили к месту массового отдыха, туда, где он оставил свои вещи», – рассказал Евгений Ретивых.

Выяснилось, что мужчина отдыхал с друзьями на берегу Зеи в районе переулка Связной. Он решил переплыть реку. По словам спасенного, ему это удалось, однако когда амурчанин возвращался таким образом назад, он уже не сумел справиться с течением. От места отдыха его отнесло на расстояние не менее четырех километров. Если бы не своевременная помощь патрульной группы, заплыв мог закончиться трагически.

Прощаясь, мужчина поблагодарил своих спасителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Зея – река с характером, течение на наших амурских реках сильное, – говорит Евгений Ретивых. – Отдыхая у воды и на воде, очень важно соблюдать меры безопасности. Они простые, но написаны людским горем и трагедиями».

Как сообщало Амур.инфо, 1 июля на Зее были спасены двое мужчин, которые также переплывали реку. Течение для них оказалось слишком сильным.

Просмотров всего: 1298

#МЧС #происшествия

распечатать

Александр Авдеев