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День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 4 июля

День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 4 июля
Фото: Kartinkijane.ru

4 июля, во вторник, в Приамурье переменно облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью местами – туман.

Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду, местами с усилением до 12 метров в секунду. Температура ночью составит +18...+23, днем – +32...+37 градусов.

В Благовещенске осадков не будет. Ветер ожидается с юго-запада, скорость - 5-10 метров в секунду. Ночью на улице будет +20...+22, днем – +33...+35 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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