Автомат, миксующий коктейли на основе звучащей музыки, создали в Японии

Фото: youtube.com

Японская компания Nomura анонсировала устройство, способное смешивать коктейли на основе настроения, создаваемого определённой мелодией. Как утверждают авторы проекта, их новшество поможет меломанам попробовать любимую музыку на вкус, передаёт телеканал «360».

По словам разработчиков, Аппарат Squeeze Music, состоящий из сосудов с широким выбором соков и компьютера, способен различать человеческие настроения: сентиментальное, грустное, счастливое, романтическое, возбужденное.

Определив одно из них, чудо-машина начинает подбирать соответствующую комбинацию ингредиентов. Каждое настроение, отражённое в мелодии, учитывается и влияет на процентное содержание в напитке кислых, сладких, горьких или солёных оттенков.

Представители Nomura уверены, что их необычный автомат будет незаменим при организации различных музыкальных фестивалей, где каждый желающий сможет узнать вкус звучащих песен. Причём заряжать его можно не только соками, но и алкоголем.

Первые эксперименты уже проведены. Для любителей джаза, машина смешала что-то горькое, а любителям бодрой танцевальной музыки достался сладкий напиток.

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#музыка #технологии

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Алексей Воскобойников