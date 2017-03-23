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сегодня, 11:20 0

Апелляционное представление по делу Александра Эндерса отправили в Верховный суд

Апелляционное представление по делу Александра Эндерса отправили в Верховный суд

Амурский областной суд отправил в Верховный суд РФ апелляционное представление прокуратуры региона по уголовному делу в отношении Александра Эндерса. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил пресс-секретарь Амурского областного суда Анатолий Рубцов.

Документ был отправлен в пятницу, 30 июня. В Верховном суде его должны рассмотреть в течение месяца с момента получения.

Как сообщало Амур.инфо, Александр Эндерс обвинялся в убийстве 10-летней школьницы из Белогорска Веры Захаровой. 23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве девочки. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи в зале суда. 13 апреля в Амурском областном суде Эндерсу был оглашен оправдательный приговор.

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#закон #суды

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