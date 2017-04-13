В Челябинской области перевернулась лодка: четверо погибли, трое пропали без вести

Фото: ТАСС

ЧП в Челябинской области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли при опрокидывании лодки на озере. Сейчас спасатели ведут активные поиски ещё троих человек. По факту случившегося заведено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая по неизвестной пока причине перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули.

«Из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика…», – говорится в сообщении. По данным Следственного комитета, в настоящее время ведутся поисковые работы по обнаружению тел ещё одного мужчины, а также мальчиков 8 и 15 лет.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, лодка опрокинулась в 50 метрах от берега, на её борту находились семь человек, выбраться из воды никто не смог.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… “причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”», – сказано в сообщении.

Как отметил собеседник ТАСС, в Главном управлении МЧС создан оперативный штаб под руководством начальника Центра управления в кризисных ситуациях.

На месте происшествия организована работа оперативных групп ГУ МЧС по области, местного пожарно-спасательного гарнизона, водолазов пожарно-спасательных расчётов, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, также задействованы силы районных экстренных служб, представители администрации. В поисково-спасательных работах участвуют почти 70 человек.

По мнению спасателей, лодка с четырьмя детьми и одним взрослым, была перегружена. «По предварительным данным, водоем, на котором случилась беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако в нарушение требований безопасности, несколько человек всё же решили использовать находившуюся на берегу лодку. Никто из них спасательного жилета не надел, так как жилетов попросту не было, во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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Алексей Воскобойников