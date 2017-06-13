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Амурчанина, прилетевшего в Благовещенск из Вьетнама, госпитализировали

Амурчанина, прилетевшего в Благовещенск из Вьетнама, госпитализировали

Мужчину, прибывшего 2 июля в Благовещенск рейсом из Вьетнама, госпитализировали с подозрением на инфекцию. С признаками заболевания его из благовещенского аэропорта увезли в больницу.

Туриста с признаками заболевания выявили в пункте пропуска через государственную границу в Амурской области при осуществлении санитарно-карантинного контроля, сообщили в амурском Роспотребнадзоре.

Амурчанин госпитализирован в дневной стационар. Сейчас специалисты уточняют диагноз.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне в Приамурье было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая лихорадки Денге, заражение которой произошло во время отдыха во Вьетнаме. Мужчина и женщина были госпитализированы.

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#здоровье #отдых

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