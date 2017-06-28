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Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты-носителя

Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты-носителя
Фото: vistanews.ru

В Сети появилось видео неудачного запуска китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»). Самая мощная из имеющихся в распоряжении КНР ракета была запущена с космодрома Вэньчан в 19:23 по местному времени, сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Планировалось, что ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-18», предназначенный для обеспечения оптической лазерной связи на околоземной орбите.

Как сообщает китайское информагентство, запуск признан неудачным – проблемы возникли практически сразу после старта ракеты. Подробности происшествия пока неизвестны.

Это уже второй запуск «Великого похода-5». Первый состоялся осенью прошлого года и прошёл в штатном режиме.

Длина ракеты составляет около 57 метров, диаметр основной ступени – пять метров, полезная нагрузка 25 тонн. Особенностью «Чанчжэн-5» является экологически чистое топливо на основе жидких водорода и кислорода.

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#интернет #Китай #космос #происшествия

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