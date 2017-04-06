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Повышение МРОТ не отразится на взносах предпринимателей на пенсионное страхование

Повышение МРОТ не отразится на взносах предпринимателей на пенсионное страхование
Фото: inform.kz

Страховые взносы на пенсионное страхование для самозанятого населения будут рассчитываться для предпринимателей исходя из МРОТ, установленного на 1 января текущего года – это 7 500 рублей. Июльское повышение минимального размера оплаты труда (до 7 800 рублей) никак не отразится на размере выплат, сообщает Пенсионный фонд по Амурской области.

В категории самозанятого населения – более 20 тысяч амурчан – индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы КФХ, все они обязаны перечислять взносы на свое обязательное пенсионное страхование. В 2017 году фиксированный платеж в ПФР рассчитывается из размера МРОТ, установленного на начало года, и составляет 23 400 рублей. Уплатить его необходимо до 31 декабря текущего года. Общую сумму можно разбить помесячно или поквартально.

Если доходы предпринимателей в 2017 году превысят 300 тысяч рублей, то необходимо будет перечислить указанный фиксированный платеж, плюс 1 % от суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей, до 1 апреля 2018 года. Максимальная сумма взноса для «богатых» предпринимателей за 2017 год составит 187 200 рублей.

Страховые взносы должны уплатить и те индивидуальные предприниматели, кто фактически не осуществляет свою деятельность и не имеет доход от нее. Правда, некоторые плательщики могут быть освобождены от уплаты взносов. Например, в период прохождения военной службы по призыву, период ухода за ребенком, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.

С 1 января 2017 года все платежи индивидуальными предпринимателями осуществляются в Федеральную налоговую службу.

Телефон «горячей линии» ОПФР по Амурской области 8(4162) 202-400

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#налоги #Пенсионный фонд

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    11 минут назад

    Отлично. Много у меня вопросов было с этим повышением, часть разрешилась удачно

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