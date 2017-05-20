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сегодня, 10:10 5

Авиарейс Благовещенск – Москва отменен из-за неисправности самолета

Авиарейс Благовещенск – Москва отменен из-за неисправности самолета

В понедельник, 3 июля, был отменен авиарейс № 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» Благовещенск – Москва. Причиной стала техническая неисправность лайнера «Боинг-777».

Как сообщается на сайте благовещенского аэропорта, неисправность выявили после посадки «Боинга» в областной столице, при техническом обслуживании лайнера.

На рейс № 182 продано 238 билетов. Пассажиры отмененного рейса будут отправлены в аэропорт назначения после устранения неисправности. Когда это должно произойти, пока неизвестно.

По информации представителя «ВИМ-Авиа», с пассажирами отмененного рейса ведется работа. Подробности инцидента станут известны сегодня после 17:00.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    О..., опять ВИМ-Авио, как говорят один раз, случайность, второй раз совпадение, ну а дальше уже закономерность, так что ни чего удивительного

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Пффф. За последние годы, только по московским рейсам, задержанным в Благе по техническим причинам помню: В737 "Ютэйра", В767-ые "Трансаэро" и "России", Ту-214 "Трансаэро". Алкогольное опьянение КВСа B767 "Аэрофлоота" так и быть к техническим причинам не отнесу. И чего? А ничего. Всё равно все шышки ВИМу.

    Кстати, уж не недавнее грозовое поражение виновато в сегодняшней задержке?

  • StarShina

    StarShina
    44 минуты назад

    " ... с пассажирами отмененного рейса ведется работа".

  • mmaria

    mmaria
    38 минут назад

    Да.... мы домой приехали ждем инфы...от отпуска минус день))

  • mmaria

    mmaria
    36 минут назад

    Кстати с нами действительно представители работали хорошо!!! Всех собрали ,все каждому разжевали, иногородние на автобусах поехали в гостиницу. Так что реально вели работу

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