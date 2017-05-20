Авиарейс Благовещенск – Москва отменен из-за неисправности самолета

В понедельник, 3 июля, был отменен авиарейс № 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» Благовещенск – Москва. Причиной стала техническая неисправность лайнера «Боинг-777».

Как сообщается на сайте благовещенского аэропорта, неисправность выявили после посадки «Боинга» в областной столице, при техническом обслуживании лайнера.

На рейс № 182 продано 238 билетов. Пассажиры отмененного рейса будут отправлены в аэропорт назначения после устранения неисправности. Когда это должно произойти, пока неизвестно.

По информации представителя «ВИМ-Авиа», с пассажирами отмененного рейса ведется работа. Подробности инцидента станут известны сегодня после 17:00.

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Александр Авдеев