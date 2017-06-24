Плакаты, приравнивающие русский язык к инфекции, появились на улицах Киева

Фото: РИА Новости

В украинской столице появились антироссийские плакаты, на которых русский язык приравнивается к опасной инфекции, «поражающей нервную систему». Об этом сообщают «Вести». В углу плаката размещён логотип некоей «Клиники доктора Бандеры». В центре композиции изображена женщина, высунувшая язык, который окрашен в цвета российского триколора.

Как отмечает издание, авторы баннера недвусмысленно намекают, что у русскоговорящих людей низкий IQ, и они страдают от алкоголизма. Кроме того, авторы постера рекомендуют говорящим на русском языке гражданам срочно прополоскать рот.

Плакат также пестрит такими словами, как смерть, империализм, агрессия. При этом пользователи соцсетей обнаружили на нём 13 орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, неправильно были написаны слова «дебилизм», «империализм» и «дикие».

Кто является заказчиком антироссийской рекламной кампании, неизвестно. На постере есть логотип Центра современного искусства М17, однако заместитель директора музея Ростислав Бильдер заверил журналистов, что их организация не имеет к этой политической агитке никакого отношения.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий доминирование украинского языка во всех сферах жизни – органах власти, судах, магазинах, школах, больницах. В планах законотворцев – перевести на украинский не менее половины издаваемых в стране книг, подавляющее большинство газет, журналов, интернет-сайтов и даже социальные сети. Более того, за русский язык предлагается ввести серьёзные штрафы.

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#политика #Украина

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Алексей Воскобойников