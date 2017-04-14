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сегодня, 09:53 2

Данные должников за тепло попали в Бюро кредитных историй

Данные должников за тепло попали в Бюро кредитных историй
Фото: primgazeta.ru

«Дальневосточная генерирующая компания» передала первую партию данных о должниках-физических лицах в Бюро кредитных историй. В список вошли недобросовестные потребители из Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО и Южной Якутии.

Информацию о должниках разместят в Центральном каталоге кредитных историй Центробанка России. Наличие задолженности за теплоснабжение может повлиять на решение банка при выдаче кредита физическим лицам.

«Кандидаты на передачу данных были выбраны из более чем 108 тысяч должников. Отбор должников осуществлялся в первую очередь, исходя из наличия неисполненного в течение 10 дней решения суда, а во-вторых, производился в пользу лиц, которые в силу работоспособного возраста могут обратиться за получением кредита. Также при принятии решения о передаче сведений учитывалась информация об имущественном положении должника, полученная по итогам рейдовых мероприятий с судебными приставами и исполнителями, проводимые ранее в отношении должников», – отмечает начальник департамента судебной практики АО «Дальневосточная генерирующая компания» Галина Овчинникова.

В ДГК для передачи готовят новый пакет документов в отношении должников. Энергокомпания намерена активно использовать новый инструмент в борьбе со злостными неплательщиками, сообщает пресс-служба компании.

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#жизнь #цены #энергетика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    ДЭК сук рубит, на котором сидит, так бы должник взял кредит и с ней расплатился.

  • Алгебра

    Алгебра
    9 минут назад

    Ну да уж! Не платил, не платил, а потом аж кредит брать собрался для погашения долга! Врядли они такие сознательные.

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