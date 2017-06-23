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Выяснены сроки поставки в Приамурье иголок к инсулиновым шприцам

Выяснены сроки поставки в Приамурье иголок к инсулиновым шприцам
Фото: ru.aliexpress.com

Иголки к инсулиновым шприцам, а также тест-полоски для диабетиков будут поставлены в Амурскую область во второй половине июля. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Николай Тезиков.

«В настоящее время начинается процедура закупок, и во второй половине июля весь расходный материал будет поставлен в область для больных сахарным диабетом», – сказал министр.

На эти цели министерству здравоохранения Амурской области были выделены дополнительные средства – 4 миллиона рублей (на второе полугодие). Соответствующее решение амурские депутаты приняли 26 июня.

Как сообщало Амур.инфо, в Завитинской больнице Приамурья взрослые пациенты сейчас вынуждены за свой счет приобретать иголки к инсулиновым шприцам, а также тест-полоски для диабетиков. Бесплатно этот расходный материал доступен только для детей. О том, что проблема вскоре разрешится, сообщал 1 июля Николай Тезиков.

По неофициальной информации, с проблемой платных расходных материалов для диабетиков столкнулись пациенты и других лечебных учреждений области.

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#здоровье #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    9 минут назад

    У глав врачей нет телефона министерства? Почему это должно узнаваться от третьих лиц? Отреагировали же оперативно!

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