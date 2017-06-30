Стали известны подробности ДТП в центре Благовещенска, в котором пострадал маленький ребенок

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Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Благовещенска, 2 июля на перекрестке 50-летия Октября и Горького 49-летний водитель Hyundai Avante при повороте налево не пропустил Daihatsu. В аварии пострадал ребенок.

В результате ДТП в центре областной столицы пострадали 34-летняя женщина-водитель «дайхатсу» и двое пассажиров – мама с 3-летней дочкой. При этом ребенок, по всем правилам, находился в детском удерживающем устройстве.

По словам специалистов, у малышки сотрясение мозга и ушиб лба.

Всех пострадавших госпитализировали на скорой в Амурскую клиническую больницу.

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#ДТП

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Нино Кохреидзе