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Огромную пробку на въезде в Благовещенск массово объезжали по встречке (видео)

Огромную пробку на въезде в Благовещенск массово объезжали по встречке (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое вечером в воскресенье, 2 июля, на въезде в Благовещенск. На кадрах видно, как автолюбители массово нарушают ПДД, выезжая на встречную полосу, чтобы объехать огромную пробку.

За время, пока идет видео (менее одной минуты), в объектив попали семь автолюбителей и один мотоциклист, не пожелавших стоять в общем заторе.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 2 июля перед мостом через Зею на подъезде к Благовещенску образовалась огромная пробка. Затор, по словам автомобилистов, растянулся почти на 7 километров.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 1134

#транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    35 минут назад

    Да сколько можно уже писать об этом??? Уже тошнит от этой пробки грёбаной...

  • paravis

    paravis
    35 минут назад

    Вот это пробки, я понимаю:

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