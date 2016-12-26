Огромную пробку на въезде в Благовещенск массово объезжали по встречке (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое вечером в воскресенье, 2 июля, на въезде в Благовещенск. На кадрах видно, как автолюбители массово нарушают ПДД, выезжая на встречную полосу, чтобы объехать огромную пробку.

За время, пока идет видео (менее одной минуты), в объектив попали семь автолюбителей и один мотоциклист, не пожелавших стоять в общем заторе.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 2 июля перед мостом через Зею на подъезде к Благовещенску образовалась огромная пробка. Затор, по словам автомобилистов, растянулся почти на 7 километров.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 1134

#транспорт

распечатать

Фотогалерея

Александр Авдеев