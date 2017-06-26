Чемпионом Кубка конфедераций-2017 стала сборная Германии

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Сборная Германии обыграла команду Чили в финале Кубка конфедераций и стала победителем турнира. Об этом сообщает «Лента.ру». Матч состоялся на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в воскресенье, 2 июля, и завершился со счётом 1:0 в пользу немцев. Единственный мяч на 20-й минуте удалось забить нападающему сборной Германии Ларсу Штиндлю.

Ранее в тот же день в матче за третье место сборная Португалии обыграла мексиканцев в дополнительное время. Основное время завершилось ничейным результатом 1:1. Долгое время в счёте вела Мексика; спасительный для португальцев гол забил Пепе на 91-й минуте. На 105-й минуте победный мяч с пенальти забил Андре Силва.

Турнирный путь сборная Германии начала матчем против сборной Австралии, в котором немцы оказались сильнее – 3:2. Во втором туре группы В Германия сыграла вничью с будущими соперниками по финалу – командой Чили (1:1). В следующем матче немецкая команда уверенно обыграла сборную Камеруна – 3:1.

В полуфинал сборная Германии пробилась с первого места в группе В, где набрала 7 очков. В борьбе за выход в финал немцы буквально разгромили сборную Мексики – 4:1.

Нынешняя победа сборной Германии вполне закономерна: она выступила на Кубке конфедераций-2017 в качестве действующего чемпиона мира. Что касается команды Чили, то она получила право принять участие в турнире благодаря выигранному ею Кубку Южной Америки.

Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Матчи принимали три города – Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.

Чемпионат мира по футболу – уже в 11 городах России – пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Окончательный состав участников определится после окончания отборочного этапа в октябре 2017 года.

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Алексей Воскобойников