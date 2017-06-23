Миссия выполнима: актёр Том Круз отмечает 55-летие

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55 лет назад родился кумир миллионов, знаменитый голливудский актёр Том Круз. Первым успехом Круз обязан фильму «Рискованный бизнес», в котором он снялся в 1983 году. Начиная с этого момента, карьера Тома неизменно идёт в гору. Фильмы с его участием собирают полные залы.

В этом есть немалая заслуга актёра, временами он демонстрирует выдающееся актёрское мастерство, как, например, в фильмах «Человек дождя» (1988) и «Рождённый 4-го июля» (1989).

В 1990 году Том Круз познакомился с актрисой Николь Кидман, которая впоследствии стала его второй женой. Они провели в браке почти 10 лет, после чего неожиданно для всех расстались. Возможной причиной для развода стал роман Круза с Пенелопой Крус, которую актёр встретил на съёмках фильма «Ванильное небо» (2001).

Фильмы с участием Тома Круза практически всегда делают отличные кассовые сборы.

Сегодня он является одним из высокооплачиваемых актёров Голливуда. Кроме того, он продюсирует фильмы, в частности – очень известный блокбастер «Миссия невыполнима», а также его продолжение.

В фильмографии актера около 40 ролей, он продолжает активно сниматься в кино. Круз является обладателем трёх премий «Золотой глобус» и трижды номинировался на премию «Оскар».

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Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции – День ГАИ (День ГИБДД). Госавтоинспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

С июня 1998 года ГАИ стало Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. 3 июля 2009 года глава МВД Нургалиев подписал приказ «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

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3 июля отмечается День образования Республики Алтай. Она расположена на юге Западной Сибири. На северо-западе она граничит с Алтайским краем, на юго-западе – с Казахстаном, на юге – с Китаем и Монголией, на востоке – с Республикой Тыва и Хакасией, на северо-востоке – с Кемеровской областью. Этот субъект был образован в 1922 году как Ойратская автономная область (с 1932 года – Ойротская автономная область, с 1948 года – Горно-Алтайская автономная область) и преобразован в республику в 1990 году.

Государственные языки Республики Алтай – алтайский, русский, также распространён казахский язык.

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В этот же день отмечается День Республики Хакасия. К этой праздничной дате, учреждённой в 1992 году, приурочено проведение множества торжественных и праздничных мероприятий. Хакасия расположена в Южной Сибири на левом берегу реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины.

Она граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республиками Тыва и Алтай.

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120 лет назад в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко решили создать народный театр, ставший в итоге легендой, – Московский Художественный театр. В протокол было записано: «литературное veto принадлежит Немировичу-Данченко, художественное – Станиславскому».

Впоследствии Станиславский писал: «Мы говорили тогда и о художественной этике и свои постановления записали в протоколе отдельными фразами и афоризмами. Так, например: “Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты”. Или: “Сегодня – Гамлет, завтра – статист, но и в качестве статиста он должен быть артистом…”. “Поэт, артист, художник, портной, рабочий – служат одной цели, поставленной поэтом в основу пьесы”. “Всякое нарушение творческой жизни театра – преступление”. “Опаздывание, лень, каприз, истерия, дурной характер, незнание роли, необходимость дважды повторять одно и то же – одинаково вредны для дела и должны быть искореняемы”».

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Своё 30-летие сегодня отмечает немецкий автогонщик Себастьян Феттель – четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 (2010, 2011, 2012 и 2013 годы). При этом он становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов (в 2010 – самый молодой чемпион, в 2011 – самый молодой двукратный, в 2012 — самый молодой трёхкратный, в 2013 – самый молодой четырёхкратный). Карьеру в Формуле-1 Феттель начал тестовым пилотом в команде BMW с Гран-при Турции 2006 года.

Его дебют на трассе состоялся на Гран-при США 2007 года, где пилот заменял травмированного Роберта Кубицу. Начиная с гран-при Венгрии в сезоне 2007 и до конца 2008 года выступал за команду Toro Rosso. С 2009 по 2014 год выступал за команду «Ред Булл», затем подписал трёхлетний договор с командой «Феррари». До перехода в Формулу-1 возглавлял зачёт пилотов в мировой серии Renault.

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Алексей Воскобойников