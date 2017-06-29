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В Амурской области жарко и без осадков: прогноз погоды на 3 июля

В Амурской области жарко и без осадков: прогноз погоды на 3 июля
Фото: Rarewallpapers.com

3 июля, в понедельник, в Амурской области солнечно, без осадков. Грозы возможны лишь на севере. Дует западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +32...+37 градусов.

В Благовещенске день такой же солнечный, как и по всей области. Скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до +32...+34 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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