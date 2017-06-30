Очевидцы: в Благовещенске на легковушку рухнул лодочный мотор

В социальных сетях очевидцы сообщают о курьезном ДТП, произошедшем в Благовещенске. На легковой автомобиль упал лодочный мотор. Авария произошла в районе судоверфи.

По предварительной информации, легковушка ехала следом за внедорожником, который перевозил моторную лодку на прицепе. Легковой автомобиль врезался в прицеп, и мотор лодки упал на его капот.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Официальной информации об аварии пока не поступало.

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Александр Авдеев