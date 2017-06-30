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Очевидцы: в Благовещенске на легковушку рухнул лодочный мотор

Очевидцы: в Благовещенске на легковушку рухнул лодочный мотор

В социальных сетях очевидцы сообщают о курьезном ДТП, произошедшем в Благовещенске. На легковой автомобиль упал лодочный мотор. Авария произошла в районе судоверфи.

По предварительной информации, легковушка ехала следом за внедорожником, который перевозил моторную лодку на прицепе. Легковой автомобиль врезался в прицеп, и мотор лодки упал на его капот.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Официальной информации об аварии пока не поступало.

Просмотров всего: 1582

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...лох был наказан в двойне...

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    грамотейка-вдвойне,учи русский

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    мотор не упал на него ,а он воткнулся в него..но вообще интересная идея на гололедицу

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