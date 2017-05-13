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Восточные и современные танцы, песни и мыльные пузыри: «Добромаркет» (фоторепортаж)

Восточные и современные танцы, песни и мыльные пузыри: «Добромаркет» (фоторепортаж)

«Добромаркет» прошел 2 июля на набережной Благовещенска. Чтобы собрать средства на лечение трехлетнего Арсения Реснянского, вместе собрались артисты, ремесленники, медики, владельцы породистых собак и представители благовещенских компаний.

Горожанам предлагали косметику, букеты из конфет, деревянные открытки, оригинальные игрушки, изделия из глины и другие товары. На улице работала мобильная медицинская палатка. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству. Для детей устроили шоу мыльных пузырей, работал аквагример.

В ходе акции горожан призывали помочь трехлетнему Арсению Реснянскому. Мальчику требуется трансплантация тонкого кишечника. Ребенок проходит лечение в корейской клинике.

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#дети #концерты

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