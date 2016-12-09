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сегодня, 07:55 0

За нарушение присяги в России будут лишать гражданства

За нарушение присяги в России будут лишать гражданства
Фото: xexe.club

В Госдуме разработали вариант присяги для желающих обрести гражданство России. До конца сессии депутатам предстоит узаконить не только текст присяги, но и процедуру лишения гражданства тех, кто был осужден за терроризм и экстремизм, сообщает «Коммерсант».

Каждый будущий россиянин должен будет поклясться «соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества; защищать свободу и независимость РФ; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Эту версию выработали 30 июня участники совещания у спикера Госдумы Вячеслава Володина. Всего рассматривали три версии.

Текст присяги и процедуру ее принятия пропишут в «отдельной статье закона “О гражданстве РФ”». Идея внедрения такой статьи в закон возникла в связи с доработкой законопроекта о так называемом лишении гражданства для террористов. Изначальный текст этого законопроекта, внесенный лидерами всех думских фракций, предполагал простое лишение гражданства за совершение террористических преступлений, что запрещено Конституцией.

В законопроекте речь идет «не о лишении», а об отмене решения «о приеме в гражданство», подчеркивают депутаты.

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#закон #российская власть

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